Як тестостерон впливає на ризик артриту

В ході проведення дослідження, вчені отримали інформацію, яка вказує на те, що тестостерон сприяє збільшенню вмісту глікозаміногліканів – ключового компонента міжклітинного матриксу хондроцитів, клітин хрящової тканини. Цей гормон також сприяє утворенню колагену другого типу, покращуючи еластичність тканини.

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Однак отримані дані не дозволяють встановити прямий причинно-наслідковий зв'язок, і для кращого розуміння цього питання потрібні додаткові дослідження. Взаємозв'язок між рівнем андрогенів і характером різних форм артриту заслуговує на додаткову увагу з боку наукової спільноти.

Що потрібно знати про артрит

Артрит – це загальна назва для різних захворювань суглобів, які об'єднані однією спільною властивістю – запалення. Воно впливає як на сам суглоб, так і на сухожилля, зв'язки та кістки, яке часто супроводжується їхнім руйнуванням.

Зазвичай артрит проявляється болем, набряком, почервонінням шкіри над ураженим суглобом і зменшенням рухливості. Найбільш поширеними патологіями є ревматоїдний, подагричний, септичний, реактивний та ідіопатичний.

Артрит і артроз є взаємопов'язаними явищами, але не однаковими. Артрит – запалення суглоба, артроз – руйнування, знос суглоба. Ці явища майже завжди супроводжують один одного, але не можна ставити знак рівності між ними.