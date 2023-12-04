Благодаря секрету предстательной железы, содержащему в своем составе ферменты, лимонную кислоту, липиды и кислые фосфатазы, сперма приобретает белый оттенок. Консистенция эякулята становится более густой с увеличением количества сперматозоидов, высвобождающихся из яичек во время каждой эякуляции.

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Безопасные причины изменения цвета спермы

Желтый оттенок спермы может быть обусловлен причинами, многие из которых абсолютно безопасны:

Возраст – чем старше мужчина, тем желтее может стать сперма.

Цветные продукты – употребление куркумы, лука, чеснока и спаржи. Когда они уйдут из организма, сперма вернется к привычному цвету.

Лекарство – как и в случае с пищевыми продуктами, цвет спермы может измениться после приема лекарства.

Следы мочи – сперма проходит через уретру – ту же трубку, которая используется для выведения мочи из организма. Поэтому моча, остающаяся в уретре во время эякуляции, может привести к желтоватому цвету спермы.

Курение – никотин может придать сперме желтоватый оттенок.

Красный или коричневый цвет спермы обычно указывает на разрыв капилляра. Это не страшно, и в течение одного-двух дней сперма должна вернуться в свой обычный цвет. Если этого не произошло, следует обратиться к врачу.

Ситуации, при которых следует сходить к врачу

За изменением цвета спермы могут стоять определенные заболевания:

Желтуха возникает, когда в организме накапливается билирубин, желтый пигмент. Это может произойти, если кровеносные клетки разрушаются очень быстро или при заболеваниях печени, например гепатите. Билирубин окрашивает кожу, глаза и, в частности, сперму.

Инфекция – изменение цвета спермы на желтый или зеленый может быть вызвано бактериями в предстательной железе, вызывающими воспаление или простатит.

Лейкоцитоспермия – состояние, при котором в сперме увеличивается количество лейкоцитов, что также может придать сперме желтый оттенок.

ИППП – хламидиоз, герпес и гонорея могут придать сперме желтовато-зеленый цвет.

Изменение цвета спермы может быть вызвано потреблением определенных продуктов или препаратов и не должно вызывать беспокойства. Однако, если у вас возникает боль внизу живота или в области гениталий, затруднение мочеиспускания или эякуляции, обратитесь к врачу.