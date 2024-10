Издание Eat This, Not That опубликовало список лучших продуктов, которые можно потреблять во время похудения.

Потреблять фрукты во время похудения – замечательная стратегия

Фрукты – это природные сладости. В то же время они богаты питательными веществами. Исследования показывают, что употребление фруктов может способствовать устойчивому снижению веса и его контролю.

Хотя все фрукты полезны, некоторые низкокалорийные варианты могут помочь оставаться в рамках "дефицита калорий", если это часть плана снижения веса. Хотя подсчет калорий не обязателен, некоторым людям так удобнее.

Большинство фруктов уже содержат меньше калорий по сравнению со многими другими продуктами, но некоторые сорта особенно малокалорийны.

Итак, лучшие 8 низкокалорийных продуктов:

Арбуз;

Клубника;

Дыня;

Ежевика;

Персики;

Малина;

Черника;

Яблоко.

Кроме того, что фрукты низкокалорийные, они богаты клетчаткой, которая поддерживает здоровье кишечника и увеличивает чувство сытости – это два важных фактора для достижения снижения веса.

