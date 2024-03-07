Результати дослідження оприлюднили медики із відділення акушерства та гінекології медичного центру "Рамбам" (Хайфа, Ізраїль) на конференції Американського товариства перинатології (Society for Maternal-Fetal Medicine, SMFM), яка проходила нещодавно у Вашингтоні.

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Нове дослідження активності вагітних жінок

В дослідження були залучені вагітні жінки, які проходили спостереження в клініці та прибули туди на пологи без попереднього планування кесаревого розтину у першій половині 2023 року. Загалом автори аналізували дані 401 пацієнтки з одноплідною вагітністю.

Дослідники зіставили перебіг пологів учасниць зі статистикою їхньої фізичної активності під час вагітності, що відстежується за допомогою смартфонів протягом усього цього періоду. Це дозволило виявити прямий зв'язок між середньою кількістю щоденних кроків та зменшенням ускладнень під час пологів. Цікаво, що ця кореляція зберігалася навіть з урахуванням таких супутніх факторів.

Скільки кроків потрібно робити вагітним

Коли ми спробували знайти "золоте число" кроків для вагітних, що гарантує корисний ефект, то отримали результат 2300 кроків на день протягом усього терміну вагітності. Ця кількість дозволяє знизити ймовірність кесаревого розтину при пологах у чотири – п'ять разів порівняно з тими, хто ходить менше, і значно скорочує інші розглянуті ризики,

– заявив професор Рон Белуський, один з авторів дослідження.

Так, у вагітних жінок, які робили не менше 2800 кроків на день, рідше фіксувалися післяпологові кровотечі в порівнянні з тими, хто в середньому проходив 2160 кроків на день. До того ж у жінок, які робили в середньому 2829 кроків на день під час вагітності, була менша ймовірність появи прееклампсії та гестаційного діабету.

Також було з'ясовано, що жінки, які робили в середньому 3000 кроків, рідше потребували епідуральної анестезії під час пологів, ніж ті, чия активність обмежувалася 2600 кроками на день. Порівняння активності учасниць із нормальними пологами та тих, кому потрібно було виконати незапланований кесарів розтин, показало, що перші щодня робили на 723 кроки більше – у середньому 2821 крок проти 2098.