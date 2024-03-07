Результаты исследования обнародовали медики из отделения акушерства и гинекологии медицинского центра "Рамбам" (Хайфа, Израиль) на конференции Американского общества перинатологии (Society for Maternal-Fetal Medicine, SMFM), которая проходила недавно в Вашингтоне.

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Новое исследование активности беременных женщин

В исследование были привлечены беременные женщины, которые проходили наблюдение в клинике и прибыли туда на роды без предварительного планирования кесарева сечения в первой половине 2023 года. В целом авторы анализировали данные 401 пациентки с одноплодной беременностью.

Исследователи сопоставили течение родов участниц со статистикой их физической активности во время беременности, отслеживаемой с помощью смартфонов в течение всего этого периода. Это позволило выявить прямую связь между средним количеством ежедневных шагов и уменьшением осложнений во время родов. Интересно, что эта корреляция сохранялась даже с учетом таких сопутствующих факторов.

Сколько шагов нужно делать беременным

Когда мы попытались найти "золотое число" шагов для беременных, что гарантирует полезный эффект, то получили результат 2300 шагов в день в течение всего срока беременности. Это количество позволяет снизить вероятность кесарева сечения при родах в четыре – пять раз по сравнению с теми, кто ходит меньше, и значительно сокращает другие рассматриваемые риски,

– заявил профессор Рон Белуски, один из авторов исследования.

Так, у беременных женщин, которые делали не менее 2800 шагов в день, реже фиксировались послеродовые кровотечения по сравнению с теми, кто в среднем проходил 2160 шагов в день. К тому же у женщин, которые делали в среднем 2829 шагов в день во время беременности, была меньше вероятность появления преэклампсии и гестационного диабета.

Также было выяснено, что женщины, которые делали в среднем 3000 шагов, реже нуждались в эпидуральной анестезии во время родов, чем те, чья активность ограничивалась 2600 шагами в день. Сравнение активности участниц с нормальными родами и тех, кому нужно было выполнить незапланированное кесарево сечение, показало, что первые ежедневно делали на 723 шага больше – в среднем 2821 шаг против 2098.