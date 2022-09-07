Як жорстокість впливає на дітей

Жорстоке поводження з дітьми може включати всі типи фізичного чи емоційного насильства, сексуальне насильство, зневагу, неуважність та експлуатацію. Такі практики завдають серйозної шкоди здоров'ю дитини.

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Раніше було відомо, що у дітей, які зазнають жорстокого поводження, з часом зменшується об'єм префронтальної кори та мигдалеподібного тіла. Ці відділи головного мозку відіграють ключову роль у регулюванні емоцій, розвитку депресії та тривожного розладу. Тому ці розлади психіки можуть супроводжувати дитину протягом наступного життя.

Багато прийомів жорсткого виховання дітей не підпадають під визначення жорстокого поводження. Тому більшість людей у ​​розвинених країнах вважає їх нормальними. Однак відомо, що такі практики можуть призводити до розвитку тривожності у дітей.

До них відносяться стусани або крики у відповідь на складну поведінку дитини, легкі фізичні покарання у різних формах (включаючи, наприклад, трусіння). До характерних ознак жорсткого виховання відносять емоційне забарвлення подій: батьки відчувають агресію під час покарань.

Вплив жорсткого виховання

Як може впливати на мозок дітей впливати жорстке виховання, раніше не було відомо. Учасниками нового дослідження були 94 дитини віком від 2,5 до 9 років, вчені слідкували за ситуацією в їхніх сім'ях протягом кількох років. Щорічно вони оцінювали батьківські практики виховання та рівень тривожності у дітей.

Вчені проаналізували знімки мозку дітей, отримані при магнітно-резонансної томографії. Вони виявили, що товщина сірої речовини в префронтальній зоні кори головного мозку і мигдальне тіло були меншими у дітей, які стикалися з жорстким вихованням.