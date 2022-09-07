Как жестокость влияет на детей

Жестокое обращение с детьми может включать в себя все типы физического или эмоционального насилия, сексуальное насилие, пренебрежение, невнимательность и эксплуатацию. Такие практики наносят серьезный вред здоровью ребенка.

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Ранее было известно, что у детей, которые испытывают жестокое обращение, со временем уменьшается объем префронтальной коры и миндалевидного тела. Эти отделы головного мозга играют ключевую роль в регулировании эмоций, развитии депрессии и тревожном расстройстве. Поэтому эти нарушения психики могут сопровождать ребенка в течение следующей жизни.

Многие приемы жесткого воспитания детей не подпадают под определение жестокого обращения. Поэтому большинство людей в развитых странах считают их нормальными. Однако известно, что подобные практики могут приводить к развитию тревожности у детей.

К ним относятся пинки или крики в ответ на сложное поведение ребенка, легкие физические наказания в разных формах (включая, например, тряску). К характерным признакам жесткого воспитания относят эмоциональную окраску событий: родители испытывают агрессию во время наказаний.

Воздействие жесткого воспитания

Как может влиять на мозг детей, влиять на жесткое воспитание, ранее не было известно. Участниками нового исследования были 94 ребенка от 2,5 до 9 лет, ученые следили за ситуацией в их семьях в течение нескольких лет. Ежегодно они оценивали родительскую практику воспитания и уровень тревожности у детей.

Ученые проанализировали снимки мозга детей, полученные при магнитно-резонансной томографии. Они обнаружили, что толщина серого вещества в префронтальной зоне коры головного мозга и миндальное тело были меньше у детей, которые сталкивались с жестким воспитанием.