В жінки стався викидень – вона втратила дитину. Видання повідомляє, що обидві жінки лікувалися в університетської лікарні "Буловка".

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Медики переплутали пацієнток

Одна з пацієнток була на 4 місяці вагітності і прийшла до медзакладу на плановий огляд.

Іншій пацієнтці медики мали провести планову операцію під час лікування захворювання матки. Зазначається, що подібне хірургічне втручання також можуть робити з метою переривання вагітності.

Уточнюють, що обидві жінки були іноземками і походили з країн Азії.

Ціна помилки – втрата дитини

Унаслідок того, що медеи переплутали пацієнток і прооперували здорову жінку, та, зрештою, втратила дитину. Причину помилки наразі встановлюють.

Співробітників лікарні, які могли бути причетними до події, тимчасово відсторонили від роботи.

Триває розслідування

Як повідомили в Міністерстві охорони здоров'я Чехії, за фактом події триває розслідування.

На кричущий випадок уже відреагував міністр охорони здоров'я країни Камал Фархан. За його словами, якщо буде доведено недбалість медиків, лікарня виплатить постраждалій пацієнтці компенсацію. При цьому, він наголосив, що "коштами ніхто не замінить втрату, якої зазнала мати".