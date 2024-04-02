У женщины произошел выкидыш – она потеряла ребенка. Издание сообщает, что обе женщины лечились в университетской больнице "Буловка".

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Медики перепутали пациенток

Одна из пациенток была на 4 месяце беременности и пришла в медучреждение на плановый осмотр.

Другой пациентке медики должны были провести плановую операцию во время лечения заболевания матки. Отмечается, что подобное хирургическое вмешательство также могут делать с целью прерывания беременности.

Уточняют, что обе женщины были иностранками и происходили из стран Азии.

Цена ошибки – потеря ребенка

Вследствие того, что медеи перепутали пациенток и прооперировали здоровую женщину, и, в конце концов, потеряла ребенка. Причину ошибки сейчас устанавливают.

Сотрудников больницы, которые могли быть причастны к событию, временно отстранили от работы.

Продолжается расследование

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Чехии, по факту происшествия продолжается расследование.

На вопиющий случай уже отреагировал министр здравоохранения страны Камал Фархан. По его словам, если будет доказана халатность медиков, больница выплатит пострадавшей пациентке компенсацию. При этом, он подчеркнул, что "средствами никто не заменит потерю, которой понесла мать".