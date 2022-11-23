Жінкам більше подобається жорстке порно

Канадські вчені-соціологи з Університету МакГілла дійшли до висновку, що порносцени з агресією до жінок більше збуджують учасниць дослідження, а не учасників. Але разом з цим жінки не хотіли б мати такий жорсткий секс у своєму житті.

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Анонімно у дослідженні взяли участь 122 людини – 61 чоловік і 61 жінка із 28 країн, середній вік респондентів 25 років. Кожен доброволець дивився мінімум один порнофільм за останні пів року.

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