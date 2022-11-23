Женщинам больше нравится жесткое порно
Канадские ученые-социологи из Университета МакГилла пришли к выводу, что порносцены с агрессией к женщинам больше возбуждают участниц исследования, а не участников. Но вместе с этим женщины не хотели иметь такой жесткий секс в своей жизни.
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Анонимно в исследовании приняли участие 122 человека – 61 человек и 61 женщина из 28 стран, средний возраст респондентов 25 лет. Каждый доброволец смотрел минимум один порнофильм за последние полгода.
Другие выводы ученых о просмотре порно
- Приблизительно 53% людей предпочитают небольшое проявление агрессии в порнофильмах. Среди мужчин – это 40%, среди женщин – 66%;
- Многим девушкам агрессия кажется привлекательной только в контексте порно. То есть для большинства жесткое порно – это отражение фантазий о доминировании и отказе от контроля;
- Женщины чаще смотрят и БДСМ-ролики, а мужчинам становится скорее дискомфортно и они избегают этого жанра;
- Почти всех респондентов возбуждает агрессия, которая доставляет удовольствие всем участникам съемки.