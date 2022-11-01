Это означает, что близкий человек, который был рядом долгое время, может казаться демисексуалам более сексуальным, чем общепринятый секс-символ с голливудской улыбкой и шестью кубиками пресса.

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Кто такие демисексуалы

Эмоциональная связь не гарантирует возникновения влечения, но без него сексуального интереса точно не будет. При этом такая связь может быть не только с романтическим подтекстом, но и с дружеским. Например, демисексуал может физически тянуть к другу или подруге через несколько лет крепкой дружбы. Иногда демисексуалов ошибочно относят к асексуалам из-за низкого либидо. Однако в отличие от первых, которым для разжигания влечения нужна эмоциональная связь, а у других интерес к сексу совсем отсутствует. И это тоже нормально.

Признаки демисексуальности

Четких критериев определения демисексуальности не существует, но можно попытаться задать себе несколько вопросов, чтобы лучше понимать свою ориентацию: Чувствую ли я сексуальное влечение? Насколько сильно и как часто?

К кому у меня есть сексуальное влечение? Какие ощущения вызывают у меня эти люди?

Чувствую ли я сексуальное влечение к незнакомым людям?

Важно ли для меня чувствовать желание пойти с человеком на свидание? Верного ответа на эти вопросы нет, но они помогут лучше понять себя. Но ученые выделили несколько признаков, характерных для демисексуальных женщин и мужчин: их романтические отношения, как правило, начинаются с дружбы;

чем дольше они знают человека, тем сильнее он привлекает их как сексуальный партнер;

нужно некоторое время, чтобы возникло мнение о сексе с человеком, даже при наличии сильной симпатии;

секс не имеет большого значения, особенно при отсутствии отношений.

Какое место занимает секс

Для демисексуалов секс в отношениях менее важен, чем для других людей, но это не означает, что они являются сторонниками полного отказа от него. Одни могут не вступать в сексуальные отношения, другие же наслаждаются близостью.

Также есть категория демисексуалов с нейтральным отношением к половым контактам. Секс для них не противный, но они не фанатеют от него. Причины вступить в близость для них могут быть разными: сделать приятное партнеру, любопытство, социальные ожидания, желание завести ребенка.