Новое исследование сексуальности

Просмотрев более 200 исследований, исследователи обнаружили, что мужчины постоянно сообщают о более сильном сексуальном влечении. В целом исследование показало, что мужчины говорят, что тратят гораздо больше времени на размышления о сексе, фантазирование о сексе, чувство сексуального желания и мастурбацию, чем женщины.

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Что нас удивило, это то, что результаты были одинаковыми для разных стран, возрастов, этнической принадлежности или сексуальной ориентации. Мужчины, имеющие более высокое сексуальное влечение, чем женщины, кажется достаточно универсальной психологической закономерностью,

– рассказал автор исследования Джулиус Франкенбах.

Мужчины могут преувеличивать

Но ученые не уверены, что люди, когда обсуждают собственные сексуальные наклонности, всегда честны. И нашли некоторые доказательства столь неточных ответов.

Например, мужчины сообщили, что имели больше сексуальных партнеров, чем женщины, что по простой логике почти невозможно. Однако ученые пришли к выводу, что эта пристрастность ответов была относительно небольшой и не могла объяснить все гендерные отличия, полового влечения, которое они наблюдали.

Некоторые женщины любят секс больше мужчин

Также исследователи указали на исключения из правил: от 24% до 29% женщин имеют большее сексуальное влечение, чем "средний" мужчина. Таким образом, хотя в среднем мужчины могут иметь более сильное половое влечение, чем женщины, есть многие женщины, которые любят секс сильнее, чем большинство мужчин.