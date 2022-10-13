Впервые синдром был описан в 2002 году. Официально зарегистрировано около 60 случаев заболевания, но их может быть гораздо больше.

Секс – хороший индикатор положительного прогноза при инфаркте

Что известно об аллергии на оргазм

Соавтор исследования Эндрю Шанхольцер из Школы медицины Уильяма Бомонта Оклендского университета объяснил, что это состояние часто неправильно диагностируют, поскольку оно малоизвестно среди медицинского сообщества.

Во время такой аллергии большинство мужчин имели лихорадку, кашель, чихание и мышечную слабость. Некоторые из них также испытывали проблемы с языком, концентрацией и памятью, причем эти проблемы продолжались от нескольких дней до недели.

Эти симптомы могут являться результатом аллергической или аутоиммунной реакции мужчины на собственную сперму. Из-за инфекции или повреждения яичек она в очень малых количествах попадает в кровоток.

Иммунные клетки в организме научены атаковать любые обнаруженные посторонние вещества. Есть особые клеточки Сертоли, которые изолируют ее от иммунных клеток. Когда клетки Сертоли повреждены, сперматозоиды оказывают влияние на иммунную систему. Она атакует их, как это вирус или чужеродная бактерия,

– объяснили ученые.

Успешное лечение аллергии на оргазм

Один из мужчин с синдромом посторгазмического синдрома – 27-летний пациент. Он впервые столкнулся с симптомами заболевания в 18 лет. Он заметил, что кашляет и чихает каждый раз после оргазма. Также у парня появлялась крапивница и насморк. Пока он эякулировал, лимфоузлы на его лице и шее опухали, а симптомы ухудшались. Поэтому он избегал какой-либо сексуальной активности или романтических отношений.

Мужчина ходил к врачам общей практики, но терапия не помогала. Команда ученых Оклендского университета предложила пациенту попробовать разные антигистаминные препараты. В результате его успешно вылечили фексофенадином.