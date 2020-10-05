У Тернополі 25-річна жінка позіхнула на стільки сильно, що вивернула собі щелепу. Травмовану пацієнтку довелось госпіталізувати.

Так, о 7:25 ранку до служби екстреної допомоги зателефонувала жінка зі скаргами на нестерпний біль у щелепі, повідомляє місцеве онлайн-видання Галас.

До теми Про які хвороби може свідчити часте позіхання

Виявилося, що пацієнтка занадто невдало позіхнула та мимоволі сама себе травмувала.

Спершу жінку доставили у першу міську лікарню, втім там їй не змогли допомогти. Тож медична допомога госпіталізувала її в університетську лікарню.

У підсумку жінці поставили вивих нижньої щелепи.

Вивих нижньої щелепи – симптоми Рясне слиновиділення;

Труднощі при намаганні рухати ротом;

Різкий біль, що віддає в скроню;

Труднощі з мовленням;

Щелепа висунута вперед або перекошена.

Зауважимо, що в середньому людина позіхає від 7 до 23 разів за день. Втім, занадто часте позіхання може свідчити про проблеми зі здоров'ям. Найпоширенішою причиною позіхання є синдром хронічної втоми.