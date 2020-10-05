Жінка вивернула собі щелепу через занадто сильне позіхання
У Тернополі 25-річна жінка позіхнула на стільки сильно, що вивернула собі щелепу. Травмовану пацієнтку довелось госпіталізувати.
Так, о 7:25 ранку до служби екстреної допомоги зателефонувала жінка зі скаргами на нестерпний біль у щелепі, повідомляє місцеве онлайн-видання Галас.
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Виявилося, що пацієнтка занадто невдало позіхнула та мимоволі сама себе травмувала.
Спершу жінку доставили у першу міську лікарню, втім там їй не змогли допомогти. Тож медична допомога госпіталізувала її в університетську лікарню.
У підсумку жінці поставили вивих нижньої щелепи.
- Рясне слиновиділення;
- Труднощі при намаганні рухати ротом;
- Різкий біль, що віддає в скроню;
- Труднощі з мовленням;
- Щелепа висунута вперед або перекошена.
Зауважимо, що в середньому людина позіхає від 7 до 23 разів за день. Втім, занадто часте позіхання може свідчити про проблеми зі здоров'ям. Найпоширенішою причиною позіхання є синдром хронічної втоми.