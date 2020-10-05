В Тернополе 25-летняя женщина зевнула настолько сильно, что вывернула себе челюсть. Травмированную пациентку пришлось госпитализировать.

Так, в 7:25 утра в службу экстренной помощи позвонила женщина с жалобами на невыносимую боль в челюсти, сообщает местное онлайн-издание "Галас".

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Оказалось, что пациентка слишком неудачно зевнула и невольно сама себя травмировала.

Сначала женщину доставили в первую городскую больницу, впрочем, там ей не смогли помочь. Поэтому медицинская помощь госпитализировала ее в университетскую больницу.

В итоге женщине поставили вывих нижней челюсти.

Вывих нижней челюсти – симптомы Обильное слюноотделение;

Трудности при попытке двигать ртом;

Резкая боль, отдающая в висок;

Трудности с речью;

Челюсть выдвинута вперед или перекошена.

Заметим, что в среднем человек зевает от 7 до 23 раз в день. Впрочем, слишком частое зевание может свидетельствовать о проблемах со здоровьем. Самой распространенной причиной зевоты является синдром хронической усталости.