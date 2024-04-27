Сейчас ученые смогли объяснить, почему именно так происходит. И оказалось, что дело в генах. Исследование представили ученые из Калифорнии, результаты уже опубликовали в научном журнале Nature.

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Детали исследования

В эксперименте приняли участие 800 калифорнийцев, которые имеют болезнь Паркинсона. Эти люди на протяжении многих лет (не менее 10) до начала заболевания контактировали с десятью пестицидами, которые использовали на хлопковых плантациях.

В ходе анализа исследователи изучали генетический материал участников и искали у них различные мутации, связанные с функционированием лизосом, которые связывают с развитием болезни Паркинсона.

Оказалось, что больше вариантов этих генов было у пациентов с тяжелой формой болезни, которые также подверглись большему воздействию пестицидов.

"Эти мутации негативно влияют на белковую функцию, а это свидетельствует о том, что нарушение работы лизосом в сочетании с воздействием пестицидов может провоцировать развитие болезни Паркинсона", – говорится в исследовании.

Важноэти результаты показывают, что у людей с этими мутациями генов длительный контакт с пестицидами может привести к накоплению токсичных соединений из-за измененной способности клеток расщеплять поврежденные белки – при автофагии. Вероятно, это и является причиной развития болезни Паркинсона.

Влияние пестицидов на болезнь Паркинсона: что известно

Предыдущие исследования уже указывали ученым, что нарушение автофагии может привести к накоплению белка – альфа-синуклеина, который содержится в мозге и нейронах.

Когда альфа-синуклеин накапливается, он образует сгустки, которые называются тельцами Леви. Их наличие считают одним из признаков болезни Паркинсона.

Новое исследование подтвердило, что болезнь возникает из-за незначительных изменений в генах, связанные с нарушением работы лизосом.

Всегда ли пестициды опасны

В повседневной жизни эти изменения не имеют влияния особенно, и при стрессе, или под воздействием определенных пестицидов, они могут дать сбой. А со временем – привести к развитию болезни.

Ученые отмечают, что специфическое взаимодействие между пестицидами и генами требует тщательного изучения. В частности науке еще предстоит выяснить, существуют ли другие генные мутации, которые повышают риски развития болезни, и как пестициды могут влиять на людей, у которых они уже имеются.