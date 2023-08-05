Лікарі констатували набряк мозку і хоч спершу не могли визначити причину, дізнавшись, що Ешлі випила 4 півлітрові пляшки води за 20 хвилин, зрозуміли, що мова про рідкісне отруєння водою, причому якісною.

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Отруєння може статися через те, що в організм одномоментно надходить надто багато води і недостатньо натрію,

– пояснив доктор Блейк Фроберг, токсиколог з IU Health.

Симптоми інтоксикації водою:

погане самопочуття;

м'язові болісні спазми;

нудота;

головний біль.

Як уникнули інтоксикації

Лікарі пояснюють, що попри те, що це рідкісне явище, влітку, а особливо в спеку, воно таки трапляється і може може призводити до плачевних наслідків.

Якщо ви працюєте на вулиці або проводите час на пляжі, переконайтеся, що п'єте рідину, яка містить електроліти, натрій і трохи калію,

– радить доктор Фроберг.

35-річна Ешлі Саммерс була посмертним донором органів: її серце, печінку, легені, нирки та частину своєї кісткової тканини – пересадили іншим людям. Жінка допомогла врятувати життя п'яти пацієнтів.