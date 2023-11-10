Смерть жінки під час косметичної операції

Вікторія Вольвич, сестра померлої Людмили розповіла, що поки немає жодних висновків від медиків. За її словами, жінка отримала направлення в лікарню 7 листопада, після здачі всіх аналізів та рекомендацій хірурга.

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Операція мала тривати до години часу та проводитись під епідуральною анестезією.

Це була операція з видалення родимок, яких була велика кількість і вони заважали їй ходити. Таке оперативне втручання моя сестра вже робила близько семи років тому. Оперував цей же лікар. Тоді все пройшло добре,

– розповіла Вікторія.

Про смерть жінки повідомив лікар, який проводив операцію, їхній мамі. Після цього лікарі більше не контактували з родиною померлої. Сімʼя підрахувала, що Людмила померла близько 11:00. Поки жінка була на операції, Вікторія доглядала за її дворічним сином.

За словами Вікторії, Людмила місяць тому повернулася з-за кордону, щоб зробити планове щеплення сина. Там вона мешкала із цивільним чоловіком, який має інвалідність після участі в АТО. Сама на здоров’я не скаржилась.

"Вона здала всі аналізи. В нас є аналізи на руках. В нас є електрокардіограма. В нас є аналізи, які свідчать про те, що моя сестра була абсолютно здорова. Це показники жінки 27 років", – розповіла сестра померлої.

Що кажуть лікарі

На ситуацію вже відреагувала головна лікарка лікарні, де проводилася операція.

Пацієнтка померла в медичній установі. А от саме звернення родичів (чи будь-кого в інтересах родини, чи інтересах пацієнтки) є вже підставою для органів слідства поліції для проведення певних слідчих дій. Я не маю повноважень надавати чітких коментарів, суджень і тим більше припущень. Єдине, що я хочу і наголошую на тому, що з боку адміністрації забезпечено вжиття всіх вичерпних дій, заходів для того, щоб розслідування було неупередженим,

– сказала головна лікарка Прилуцької центральної міської лікарні Яна Погоріла.

Вона додала, що в лікарні проводять внутрішню перевірку, але лікар, який проводив операцію Людмилі продовжує надавати медичну допомогу, оскільки "йому не вручена підозра".

В поліції розпочали слідчі дії та досудове розслідування за фактом вчинення кримінально правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 140 Кримінального кодексу України (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником).