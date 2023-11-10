Смерть женщины во время косметической операции

Виктория Вольвич, сестра умершей Людмилы, рассказала, что пока нет никаких выводов от медиков. По ее словам, женщина получила направление в больницу 7 ноября после сдачи всех анализов и рекомендаций хирурга.

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Операция должна была продолжаться до часа и проводилась под эпидуральной анестезией.

Это была операция по удалению родинок, которых было большое количество, и они мешали ей ходить. Такое оперативное вмешательство моя сестра уже совершала около семи лет назад. Оперировал этот же врач. Тогда все прошло хорошо,

– рассказала Виктория.

О смерти женщины сообщил врач, проводивший операцию, их маме. После этого врачи больше не контактировали с семьей умершей. Семья подсчитала, что Людмила умерла около 11:00. Пока женщина была на операции, Виктория ухаживала за ее двухлетним сыном.

По словам Виктории, Людмила месяц назад вернулась из-за границы, чтобы сделать плановую прививку сына. Там она проживала с гражданским мужчиной, у которого инвалидность после участия в АТО. Сама на здоровье не жаловалась.

"Она сдала все анализы. У нас есть анализы на руках. У нас есть электрокардиограмма. У нас есть анализы, свидетельствующие, что моя сестра была абсолютно здорова. Это показатели женщины 27 лет", – рассказала сестра умершей.

Что говорят врачи

На ситуацию уже отреагировала главный врач больницы, где проводилась операция.

Пациентка умерла в медицинском учреждении. А вот само обращение родственников (или кого-либо в интересах семьи или интересах пациентки) является уже основанием для органов следствия полиции для проведения определенных следственных действий. У меня нет полномочий предоставлять четкие комментарии, суждения и тем более предположения. Единственное, что я хочу и подчеркиваю то, что со стороны администрации обеспечено принятие всех исчерпывающих действий, мер для того, чтобы расследование было беспристрастным,

– сказала главный врач Прилукской центральной городской больницы Яна Погорелая.

Она добавила, что в больнице проводят внутреннюю проверку, но проводивший операцию Людмиле продолжает оказывать медицинскую помощь, поскольку "ему не вручено подозрение".

В полиции начали следственные действия и начали досудебное расследование по факту совершения уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 140 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником).