Об этом на брифинге сообщил генеральный директор областного центра контроля и профилактики заболеваний Роман Сафонов, передает 24 Канал.

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Новый случай ботулизма

По его словам, бригада строителей, которая состояла из 6 человек и работала в Киеве, решила пообедать свиным мясом, которое было приварено и содержало куски домашнего сала, не прошедшее достаточную термическую обработку. В результате из 6 человек 3 заразились ботулизмом.

Несмотря на серьезные симптомы заболевания, мужчины не обратились в медицинские учреждения сразу. Когда течение заболевания осложнилось, они вернулись в Ровенскую область и обратились за медицинской помощью.

Сафонов добавил, что первое лицо с симптомами болезни обратилось к врачам только на 7 день после заражения. Два других мужчины с симптомами рвоты, поноса и двоения в глазах, характерными для ботулизма, обратились на 11 день заболевания.

Он также отметил, что все три случая были лабораторно подтверждены и врачи ввели больным ботулинический анатоксин. Все они живы и продолжают лечение в стационаре с хорошими прогнозами для выздоровления.

Что нужно знать о ботулизме

В мире осталось не так много смертельных инфекционных болезней, и ботулизм – один из них. Это довольно редкое, но очень серьезное заболевание, вызванное токсином, вырабатываемым бактерией Clostridium botulinum.

Симптомы ботулизма:

проблемы с проглатыванием;

сухость во рту;

затуманенное зрение, "сетка" перед глазами;

опущение верхних век;

тошнота, рвота, спазмы в животе;

понос, который затем сменяется запором;

паралич мышц верхних и нижних конечностей, дыхательных мышц.

Продукты, которые могут стать причиной ботулизма – это консервированные грибы, овощи, фрукты, рыба и мясо. Поэтому так важно правильно готовить домашние консервы: тщательно мыть грибы, фрукты и овощи, следить, чтобы на них не было земли и стерилизовать посуду перед использованием. Если при хранении крышки на банках сдулись – эти консервы употреблять нельзя.

Если заподозрили ботулизм, немедленно обратитесь к врачу. Основная опасность ботулотоксина – блокирует передачу нервных импульсов, а это значит, что человек не сможет дышать. Поэтому если у консервированных грибов обнаружился удивительный вкус, а через несколько часов появились сложности с контролем собственного тела – срочно звоните в скорую. И возьмите с собой съеденное – так диагностика пройдет быстрее.