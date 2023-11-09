Про це на брифінгу повідомив генеральний директор обласного центру контролю та профілактики хвороб Роман Сафонов, передає 24 Канал.

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Новий випадок ботулізму

За його словами, бригада будівельників, яка складалася з 6 осіб і працювала в Києві, вирішила пообідати свинячим м'ясом, яке було приварене та містило шматки домашнього сала, яке не пройшло достатню термічну обробку. Внаслідок цього з 6 осіб 3 заразилися ботулізмом.

Попри серйозні симптоми захворювання, чоловіки не звернулися до медичних закладів одразу. Коли перебіг захворювання ускладнився, вони повернулися в Рівненську область та звернулися за медичною допомогою.

Сафонов додав, що перша особа з симптомами хвороби звернулася до лікарів лише на 7 день після зараження. Двоє інших чоловіків з симптомами блювання, проносу та двоїння в очах, характерними для ботулізму, звернулися на 11 день захворювання.

Він також зауважив, що всі три випадки були лабораторно підтверджені, і лікарі ввели хворим ботулінічний анатоксин. Наразі всі вони живі та продовжують лікування в стаціонарі з гарними прогнозами для одужання.

Що потрібно знати про ботулізм

У світі залишилося не так багато смертельних інфекційних хвороб, і ботулізм – одне з них. Це досить рідкісне, але дуже серйозне захворювання, спричинене токсином, який виробляє бактерія Clostridium botulinum.

Симптоми ботулізму:

проблеми з ковтанням;

сухість в роті;

затуманений зір, "сітка" перед очима;

опущення верхніх повік;

нудота, блювання, спазми у животі;

пронос, який потім змінюється закрепом;

параліч м'язів верхніх та нижніх кінцівок, дихальних м'язів.

Продукти, які можуть стати причиною ботулізму – це консервовані: гриби, овочі, фрукти, риба та м'ясо. Тому так важливо правильно готувати домашні консерви: ретельно мити гриби, фрукти та овочі, стежити, щоб на них не було землі, та стерилізувати посуд перед використанням. Якщо під час зберігання кришки на банках здулися – ці консерви вживати не можна.

Якщо запідозрили ботулізм, негайно зверніться до лікаря. Основна небезпека ботулотоксину – він блокує передачу нервових імпульсів, а це означає, що людина не зможе дихати. Тому якщо у консервованих грибів виявився дивний смак, а за кілька годин з'явилися складнощі з контролем власного тіла – терміново дзвоніть у швидку. І візьміть із собою з'їдене – так діагностика пройде швидше.