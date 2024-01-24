Сучасні люди, прагнучи кинути курити, все частіше звертаються до електронних сигарет чи вейпу, зокрема ті, що використовують безнікотинові рідини. Попри зростальну популярність цих товарів, наукова спільнота досі недостатньо досліджувала цю тему.

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Нове дослідження електронних цигарок

Фахівці з Університету Англії Раскін у Кембриджі вирішили детально розглянути, як ароматизовані пари для інгаляції впливають на ендотелій легень.

Аналіз проводився з використанням одноразових електронних сигарет зі смаком кавуна у трьох різновидах: з 10 та 20 міліграмами бензоату нікотину або зовсім без нього. На основі цих рідин і дистильованої води фахівці приготували розчини різної концентрації (від 0 до 20%), якими потім обробляли ендотеліальні клітини.

Електронні цигарки без нікотину також шкідливі

В результаті дослідники виявили, що під дією рідини для електронних цигарок та її пари відбувається значна загибель клітин (апоптоз), порушується функціональність бар'єра мікроциркуляторного русла легень, збільшується вивільнення цитокінів.

При цьому всі зразки, незалежно від вмісту нікотину, мали негативний вплив. Виявилося, що безнікотинові рідини мають однаковий хімічний склад, за винятком, звичайно, вмісту нікотину..

Дослідники також виявили, що безнікотинова рідина посилює накопичення АФК в ендотеліальних клітинах, а саме надлишок активних форм кисню завдає шкоди клітинам та сприяє розвитку серцево-судинних захворювань, раку, артриту та ін.

Крім того, виявили порушення у регулюванні багатьох генів, пов'язаних з адгезійними сполуками, зокрема, значно збільшився рівень білка ARF6. Додатковий аналіз показав, що ARF6 є ключовим регулятором порушень функції легеневого ендотелію.