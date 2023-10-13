У вересні, Сару госпіталізували через інфекцію, яка серйозно ускладнювала її дихання. Ця небезпечна ситуація змусила лікарів негайно направити дівчинку в реанімацію, оскільки виявили, що лише одна з легенів функціонує нормально.

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Кома через вейп

Фахівці зробили однозначний висновок: залежність Сари від вейпінгу вже нанесла надзвичайно серйозну шкоду її здоров'ю. У вечірній час, перед госпіталізацією, Сара раптово почала кашляти, але спочатку сприйняла це за прояв астми Протягом усієї ночі вона намагалася полегшити стан, використовуючи інгалятори та небулайзери.

Проте, стан дівчинки продовжував погіршуватися. Вранці вона вирішила не йти до школи, подзвонила своїй мамі і повідомила, що почувається дуже погано. Батько без зволікань доставив її до Королівської лікарні Вікторії, де медичний персонал виявив, що рівень кисню в її організмі впав до небезпечно низького рівня.

Сара провела чотири дні в комі, її організм боровся зі страшною хворобою. Її мати, Мері, жила в страху, переживаючи, що її донька може не вижити.

Дівчинка проходить реабілітацію

На щастя, Сарі вдалося подолати цю страшну хворобу, і вона зараз розповідає свою історію, закликаючи всіх своїх однолітків не ризикувати своїм здоров'ям експериментами з електронними сигаретами.

Не починайте цього робити, тому що як тільки ви почнете, ви не припините. Це станеться лише тоді, коли стоятиме питання життя та смерті,

– попереджує Сара.

Хоча її життю тепер більше нічого не загрожує, легені Сари зазнали значних пошкоджень. Зараз дівчинка проходить реабілітацію, яку зазвичай призначають людям похилого віку з хронічними захворюваннями дихальної системи.