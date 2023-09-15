Теломери – захист ДНК

Теломери подібні до пластикових або металевих оболонок на кінцях шнурків, які запобігають їхньому зношуванню. Це відрізки послідовностей ДНК, які повторюються та захищають кінці хромосом.

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Щоразу, коли клітина ділиться, теломери стають трохи коротшими і зрештою стають настільки короткими, що клітина більше не може успішно ділитися і вмирає. Це частина процесу старіння.

Довжина теломер у білих кров'яних тільцях (лейкоцитах) раніше була пов'язана з курінням, але досі було проведено мало досліджень того, чи куріння і кількість сигарет, що викурюються, викликають вкорочення довжини теломер.

Цигарки прискорюють процеси старіння

Вчені з університету Гонконгу проаналізували дані Британського біобанку, які містять генетичну та медичну інформацію від півмільйона людей із Великої Британії. Вони вивчали, чи є людина курцем нині, чи курила вона раніше або ніколи не курила, рівень пристрасті до куріння, скільки сигарет вона викурювала, а також інформацію про довжину теломер лейкоцитів, взяту з аналізів крові.

Вони застосовували метод, який називається менделевської рандомізацією, який використовує варіації в генах (відомі як однонуклеотидні поліморфізми або SNP), успадковані від наших батьків, щоб зробити висновок про те, як вплив фактора навколишнього середовища, що модифікується (наприклад, куріння), пов'язаний з короткшими теломерами лейкоцитів. Менделевська рандомізація дозволяє з'ясувати, чи є конкретний чинник причиною стану, а чи не просто пов'язані з ним.

Що відбувається з тілом, коли ви кидаєте курити

Через 20 хвилин нормалізується пульс.

Через 8 годин рівень кисню відновиться, а рівень чадного газу крові знизиться вдвічі.

Через 48 годин весь чадний газ із крові зникне. Легені очищаються від слизу, а смакові відчуття та запахи покращуються.

Через 72 години дихати стане легше, бо бронхи почали розслаблюватись. Енергії стає більше.

Через 2 – 12 тижнів кров надходитиме до серця і м'язів набагато краще, тому що покращиться кровообіг.

Через 3 – 9 місяців будь-які проблеми з кашлем, хрипом чи диханням зникнуть, оскільки робота легень покращиться на 10%.

Через 1 рік. Ризик серцевого нападу знизиться вдвічі порівняно з ризиком курця.

Через 10 років. Ризик смерті від раку легень знизиться вдвічі порівняно з ризиком у курця.

Тому не зволікайте і кидайте курити.