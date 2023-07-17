Які ліки найкраще допомагають кинути курити

Кокранівська співпраця опублікувала результати огляду двох популярних ліків проти нікотинової залежності – варенікліну та цитизину. Обидва зменшують синдром відміни та потяг до куріння.

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Дослідників цікавило, наскільки ці препарати ефективні та чи безпечно їх призначати пацієнтам. Виявилось, що препарати майже рівноцінні за ефективністю. Вареніклін допоміг кинути палити 21 – 25 людям зі 100 осіб, які приймали ліки. Цитизин трохи відстає – з ним кинули шкідливу звичку 18 – 23 людей із сотні.

Обидва препарати обійшли за ефективністю нікотинзамісну терапію – простіше кажучи, нікотинові пластирі, жуйки та льодяники. Щодо побічних ефектів, то найчастіше людей турбує нудота під час прийому ліків. Але згодом вона минає.

Дослідники впевнені, що ефективність варенікліну має надійну доказову базу. Однак у висновках вони не вказують цитизин як ефективний засіб. Мабуть, тому, що ліки не продаються в США – їх можна знайти лише у країнах Східної Європи.

Що відбувається з тілом, коли ви кидаєте курити

Через 20 хвилин нормалізується пульс.

Через 8 годин рівень кисню відновиться, а рівень чадного газу крові знизиться вдвічі.

Через 48 годин весь чадний газ із крові зникне. Легені очищаються від слизу, а смакові відчуття та запахи покращуються.

Через 72 години дихати стане легше, бо бронхи почали розслаблюватись. Енергії стає більше.

Через 2 – 12 тижнів кров надходитиме до серця і м'язів набагато краще, тому що покращиться кровообіг.

Через 3 – 9 місяців будь-які проблеми з кашлем, хрипом чи диханням зникнуть, оскільки робота легень покращиться на 10%.

Через 1 рік. Ризик серцевого нападу знизиться вдвічі порівняно з ризиком курця.

Через 10 років. Ризик смерті від раку легень знизиться вдвічі порівняно з ризиком у курця.

Тому не зволікайте і кидайте курити.