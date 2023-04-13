Минулої весни Американська академія педіатрії звернулася до Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) з вимогою заборонити ментолові сигарети через те, що вони мають підвищений попит у дітей та підлітків.

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Нове дослідження цигарок

У FDA повідомили, що цей захід може бути реалізований, але лише в тому випадку, якщо його ефективність буде науково підтверджено. Щоб надати ці докази, вчені університету Мічигану створили імітаційну модель сучасних тенденцій у споживанні різних видів цигарок.

Вони розробили гіпотетичний сценарій заборони ментолових сигарет починаючи з 2021 року, ґрунтуючись на експертній оцінці потенційного впливу куріння на здоров'я населення. Потім дослідники порівняли різницю між смертністю та сукупним числом втрачених років життя до 2060 року у разі запровадження заборони та її відсутності.

Заборона ментолових цигарок рятує життя

Результати показують, що заборона на ментол сприятиме відмові від куріння, або переходу до більш безпечних продуктів, таких як електронні сигарети,

– повідомили автори дослідження.

Вчені виявили, що відмова від виробництва ментолових цигарок призведе до зниження рівня куріння у США на 15% вже до 2026 року. Кількість смертей серед курців зменшиться приблизно на 5%, а кількість втрачених років – на 8,8%. Протягом 40 років за допомогою заборони на ментолові сигарети буде врятовано щонайменше 650 тисяч життів американців.