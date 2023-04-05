Українці курять менше

Про це зазначив головний санітарний лікар України Ігор Кузін з посиланням на дані Державної служби статистики. За його словами споживання електронних сигарет дітьми у віці 13 – 15 років становить 18,2% – це дуже високий показник.

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Ігор Кузін “За прогнозами ВООЗ, до 2025 року ми мали б досягти зниження поширеності вживання тютюну ще на 25,9 %, але розуміємо, що через повномасштабну війну, скоріш за все, цього показника не досягнемо”.

Боротьба з тютюнопалінням

У МОЗ пояснюють, що з 2012 року в Україні заборонено більшість форм реклами тютюнових виробів, але тютюнова викладка (демонстрація виробів у точках продажу) залишилася неврегульованою. Крім того, реклама вейпів та електронних сигарет також не була врегульована. Однак, з липня 2023 року норма закону заборонить рекламу е-сигарет та приладів для нагрівання тютюну.

На початку 2023 року МОЗ затвердив наказ, який передбачає позапланові заходи державного нагляду/контролю в сфері законодавства щодо попередження та зменшення тютюнових виробів на період воєнного стану. Цей наказ вже надісланий до Мін'юсту для офіційної реєстрації.

У МОЗ вважають, що вже незабаром відповідні органи матимуть законні важелі для посилення контролю за обігом тютюнових виробів.

Що відбувається з організмом, коли ви кидаєте курити

Через 20 хвилин нормалізується пульс.

Через 8 годин рівень кисню відновиться, а рівень чадного газу крові знизиться вдвічі.

Через 48 годин весь чадний газ із крові вийде. Легені очищаються від слизу, а смакові відчуття та запахи покращуються.

Через 72 години дихати стане легше, бо бронхи почали розслаблюватись. Енергії додасться.

Через 2 – 12 тижнів кров надходитиме до серця і м'язів набагато краще, тому що покращиться кровообіг.

Через 3 – 9 місяців будь-які проблеми з кашлем, хрипом чи диханням зникнуть, оскільки робота легень покращиться на 10%.

Через 1 рік. Чудові новини! Ризик серцевого нападу знизиться вдвічі порівняно з ризиком курця.

Через 10 років. Ще чудові новини! Ризик смерті від раку легень знизиться вдвічі порівняно з ризиком у курця.