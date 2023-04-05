Украинцы курят меньше
Об этом сказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин со ссылкой на данные Государственной службы статистики. По его словам, потребление электронных сигарет детьми в возрасте 13 – 15 лет составляет 18,2% – это очень высокий показатель.
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Игорь Кузин
"По прогнозам ВОЗ, к 2025 году мы должны достичь снижения распространенности употребления табака еще на 25,9%, но понимаем, что из-за полномасштабной войны, скорее всего, этого показателя не достигнем".
Борьба с курением
В Минздраве объясняют, что с 2012 года в Украине запрещено большинство форм рекламы табачных изделий, но табачная выкладка (демонстрация изделий в точках продаж) осталась неурегулированной. Кроме того, реклама вейпов и электронных сигарет также не была урегулирована. Однако с июля 2023 года норма закона запретит рекламу е-сигарет и приборов для нагрева табака.
В начале 2023 года Минздрав утвердил приказ, предусматривающий внеплановые меры государственного надзора/контроля в сфере законодательства по предупреждению и уменьшению табачных изделий на период военного положения. Этот приказ уже направлен в Минюст для официальной регистрации.
В Минздраве считают, что уже скоро соответствующие органы будут иметь законные рычаги для усиления контроля над оборотом табачных изделий.
Что происходит с организмом, когда вы бросаете курить
Через 20 минут нормализуется пульс.
Через 8 часов уровень кислорода восстановится, а уровень угарного газа крови снизится вдвое.
Через 48 часов весь угарный газ из крови выйдет. Легкие очищаются от слизи, а вкусовые ощущения и запахи улучшаются.
Через 72 часа дышать станет легче, потому что бронхи начали расслабляться. Энергии прибавится.
Через 2 – 12 недель кровь будет поступать к сердцу и мышцам гораздо лучше, потому что улучшится кровообращение.
Через 3 – 9 месяцев любые проблемы с кашлем, хрипом или дыханием исчезнут, поскольку работа легких улучшится на 10%.
Через 1 год. Отличные новости! Риск сердечного приступа снизится вдвое по сравнению с риском курильщика.
Спустя 10 лет. Еще отличные новости! Риск смерти от рака легких снизится вдвое по сравнению с риском у курильщика.