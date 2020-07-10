Президент України Володимир Зеленський пропонує створити в Україні програму з трансплантації органів. Однак цьому потрібно присвятити щонайменше два роки, а витратити – до чотирьох мільярдів гривень.

Про це Зеленський говорив на зустрічі з представниками бізнесу Волинської області 9 липня, як розповіли у виданні "Дзеркало тижня".

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Там був присутній колишній заступник голови МОЗ Михайло Загрійчук. Він наголошував, що Україні потрібна система трансплантації органів, яка дозволить робити трансплантації українцям вдома, а не відправляти їх за кордон.

Мовляв, на це витрачають щороку 1,2 мільярда гривень. Причому операції роблять 400 людям, тоді як реальна потреба – це 10 000.

Програма щодо трансплантації? Зробімо це. Я зрозумів, які кошти (потрібні – 24 канал). 3 – 4 мільярди. Ми зробимо все, щоб знайти ці гроші. Якщо ви говорите, що це можливо зробити за два роки, побудувати в Україні – нумо зосередимося саме на цій програмі,

– сказав Зеленський.

До слова, на початку липня у міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова вперше провели трансплантацію серця. Ця операція стала лише третьою в Україні за 15 років.