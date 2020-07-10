Президент Украины Владимир Зеленский предлагает создать в Украине программу по трансплантации органов. Однако этому нужно посвятить не менее двух лет, а потратить – до четырех миллиардов гривен.

Об этом Зеленский говорил на встрече с представителями бизнеса Волынской области 9 июля, как рассказали в издании " Зеркало недели ".

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Там присутствовал бывший заместитель главы Минздрава Михаил Загрийчук. Он подчеркивал, что Украине нужна система трансплантации органов, которая позволит делать трансплантации украинцам дома, а не отправлять их за границу.

Мол, на это тратят ежегодно 1,2 миллиарда гривен. Причем операции делают 400 людям, тогда как реальная потребность – это 10 000.

Программа по трансплантации? Сделаем это. Я понял, какие средства (нужны – 24 канал). 3 – 4 миллиарда. Мы сделаем все, чтобы найти эти деньги. Если вы говорите, что это возможно сделать за два года, построить в Украине – давайте сосредоточимся именно на этой программе,

– сказал Зеленский.