Вопросом трансплантации органов в Украине будет заниматься отдельный орган при Министерстве здравоохранения.

Как заявил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге 6 июня, указ об учреждении этого органа уже подписан. Об этом пишет Здоровье 24.

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Вопросом трансплантации и лечения за рубежом в Министерстве здравоохранения будет уделяться особое внимание по той новой структуре, которую я на прошлой неделе подписал. У нас будет отдельное подразделение, которое будет заниматься вопросами трансплантации и лечения за рубежом,

– заявил Степанов.

Также глава Минздрава добавил, что сейчас в Индии находится 7 украинских пациентов, ожидающих трансплантации. Он отметил, что возникли задержки из-за пандемии и введеных ограничений в Индии.

“В Индии...находится 7 пациентов, 2 из которых находятся на стационарном лечении еще 5 на амбулаторном лечении... Мы держим связь с этой клиникой, где проходит лечение наших пациентов и стараемся сделать все, чтобы это было ускоренно. Сейчас есть уже определенные движения вперед по ускорению, думаю, что после снятия смягчения в Индии, это все будет быстрее и они получат необходимую трансплантацию", – убеждает Максим Степанов.

Степанов, кроме того, отметил, что трансплантацию можно осуществлять и в Украине, ведь в стране "есть специалисты, но для этого нужно построить определенную систему".