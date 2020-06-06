Питанням трансплантації органів в Україні буде займатися окремий орган при Міністерстві охорони здоров'я.

Як заявив голова МОЗ Максим Степанов на брифінгу 6 червня, указ про заснування цього органу вже підписаний. Про це пише Здоров'я 24.

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Питанням трансплантації та лікування за кордоном в Міністерстві охорони здоров’я буде приділятися особлива увага по тій новій структурі, яку я на минулому тижні підписав. У нас буде окремий підрозділ, який буде займатися питаннями трансплантації і лікування за кордоном,

– заявив Степанов.

Також очільник МОЗ додав, що наразі у Індії перебуває 7 українських пацієнтів, які очікують на трансплантацію. Він зазначив, що виникли затримки через пандемію і введенні обмеження в Індії.

“В Індії...перебуває 7 пацієнтів, 2 з яких перебуває на стаціонарному лікуванні ще 5 на амбулаторному лікуванні… Ми тримаємо зв’язок з цією клінікою, де проходить лікування наших пацієнтів і намагаємося зробити все, щоб це було пришвидшено. Зараз вже певні рухи вперед щодо пришвидшення думаю, що після зняття пом’якшення в Індії, це все буде швидше і вони отримають необхідну трансплантацію”, – переконує Максим Степанов.

Степанов, крім того, зазначив, що трансплантацію можна здійснювати й в Україні, адже в країні "є фахівці, але для цього потрібно побудувати певну систему".