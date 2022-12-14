Китайські вчені з Фуданьського університету в ході експериментів над мишами з'ясували, як зелене світло впливає на мозок і чому воно притуплює больові відчуття в тілі.

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Зелене світло послаблює больові відчуття

Ще до нового дослідження вчені припускали, що зелене світло послаблює біль при артриті та мігрені. Такі здогади виникли після дослідів із тваринами. Потім теорію підтвердили науково – провели експеримент за участю 60 людей, які страждають від головного болю. Половина добровольців повністю пройшла курс фототерапії, друга – у такому режимі користувалася звичайними лампами.

Щоденне опромінення зеленим світлом знизило в учасників експерименту частоту головного болю на 60%, а їхню інтенсивність – у 2,5 раза.

У контрольній групі лампового світла змін не було. Але коли волонтерів після перерви попросили пройти курс фототерапії, вони показали такі самі результати, як і перша половина добровольців.

Який механізм дії зеленого світла

Тепер китайські вчені з'ясували, звідки береться знеболюючий ефект. Виявилося, зелене світло активує інтенсивну передачу сигналів гамма-аміномасляної кислоти – це один із найважливіших гальмівних нейромедіаторів центральної нервової системи.

Через це зростає експресія гена Penk, він кодує білок зі схожою назвою – PENK. Ця речовина є попередником молекули ENK, яка включає в мозку опіоїдні рецептори для притуплення болю.

Вчені перевірили свої висновки на модифікованих мишах. Коли їм заблокували можливість доставки PENK у мозок, знеболюючий ефект зеленого світла зник.