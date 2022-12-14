Китайские ученые из Фуданьского университета в ходе экспериментов над мышами выяснили, как зеленый свет влияет на мозг, и почему он притупляет болевые ощущения в теле.

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Зеленый свет ослабляет болевые ощущения

Еще до нового исследования ученые предполагали, что зеленый свет ослабляет боль при артрите и мигрени. Такие догадки возникли после опытов с животными. Затем теорию подтвердили научно – провели эксперимент с участием 60 человек, страдающих головными болями. Половина добровольцев полностью прошла курс фототерапии, вторая – в таком режиме пользовалась обычными лампами.

Ежедневное облучение зеленым светом снизило у участников эксперимента частоту головных болей на 60%, а их интенсивность – в 2,5 раза.

В контрольной группе лампового света изменений не было. Но когда волонтеров после перерыва попросили пройти курс фототерапии, они показали такие же результаты, как и первая половина добровольцев.

Каков механизм действия зеленого света

Теперь китайские ученые выяснили, откуда берется обезболивающий эффект. Оказалось, зеленый свет активирует интенсивную передачу сигналов гамма-аминомасляной кислоты – один из важнейших тормозных нейромедиаторов центральной нервной системы.

Поэтому растет экспрессия гена Penk, он кодирует белок с похожим названием – PENK. Это вещество является предшественником молекулы ENK, которая включает в мозг опиоидные рецепторы для притупления боли.

Ученые проверили свои выводы на модифицированных мышах. Когда им заблокировали возможность доставки PENK в мозг, обезболивающий эффект зеленого света исчез.