Британские врачи вылечили 13-летнюю девочку по имени Алиса от острой формы лейкемии с помощью базового редактирования генома. Технологию изобрели шесть лет назад и использовали впервые.

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Новый метод лечения рака

Рак у Алисы обнаружили весной 2021 года, болезнь быстро прогрессировала. Когда химиотерапия и пересадка костного мозга не сработали, врачи встроили в геном девочки модифицированные донорские T-лимфоциты – клетки, способные убивать опухоли.

Через месяц у Алисы наступила ремиссия. Ей еще раз пересадили костный мозг, чтобы поддержать иммунитет. Через полгода после редактирования генома тесты раком отрицательные.

Я научилась ценить каждый пустяк. Я просто благодарна, что сейчас я здесь. Удивительно, что у меня была такая возможность, я очень благодарна за нее, и в будущем технология поможет и другим детям,

– сказала Алиса.

Сейчас она с нетерпением ждет Рождества, готовится стать подружкой невесты на свадьбе своей тети, собирается снова сесть на велосипед и вернуться в школу.

Новая отрасль медицины

Алиса стала первой из 10 детей, которым дадут препарат в рамках клинического испытания. Ученые считают, что этот метод станет новой отраслью в медицине и совершит прорыв в лечении рака. Поскольку позволяет заставить иммунную систему убивать раковые опухоли.