Гази в організмі – це нормально і природно. Про них заведено жартувати, або мовчати. Попри це, в кожного з нас виходить 500-1500 мл газу кожен день (це 10-20 пуків).

Чому виникають гази

Бактерії. Деякі продукти містять клітковину, крохмаль і інші складні вуглеводи – ми не можемо їх переварити самі, зате можуть бактерії, які населяють кишківник. Гази – побічний продукт їхньої роботи, пише uptodate.

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Повітря. Інша причина газів в кишківнику – заковтування повітря, коли ми швидко їмо, п'ємо або розмовляємо під час приймання їжі.

Ферменти Іноді в тонкій кишці їжа не всмоктується як слід – не вистачає ферментів, які це роблять. Якщо не вистачає лактази, ферменту для розщеплення молочного цукру, або є непереносність глютену, вживання відповідних продуктів може збільшити вироблення газів.

Закрепи. Метеоризм, тобто надлишок газів, може з'являтися при закрепах, коли харчові відходи в товстій кишці починають бродити.

Як зменшити кількість газів

Якщо здається, що газів стало занадто багато, можна переглянути дієту і звички.

Скоротити вживання продуктів з високим вмістом клітковини: квасоля, горох, сочевиця, цілозернові, броколі, цвітна капуста, груші. Варто пам'ятати, що хоч клітковина викликає газоутворення, вона необхідна для продуктивної роботи шлунково-кишкового тракту і регулювання рівня цукру і холестерину в крові, тому зовсім відмовлятися від неї не можна. Можна зробити перерву.

Зменшити вживання пива та газованої води – це додаткові гази до наших газам.

Зменшити кількість смаженої та жирної їжі – вона затримує вихід газів, і вони накопичуються.

Виключити молочні продукти або купувати безлактозні аналоги, якщо газів багато після молока.

Змінити харчові звички, щоб не заковтувати зайве повітря. Їсти повільніше і без розмов, не пити через соломинку, рідше жувати жуйку і смоктати карамельки.

Відмовитися від цукрозамінників: сорбіт, маніт, ксиліт можуть викликати надлишок газу.

Підкрутити зубні протези – погано підігнані протези можуть змусити ковтати зайве повітря при їжі та питті.

Альфа-галактозидазу, симетикон і активоване вугілля теж часто рекомендують для зниження надлишку газів. Однак ці засоби не завжди демонструють свою ефективність, тому не рекомендуються для застосування.

Коли звертатися до лікаря

Випускання газів – це природний процес, який в більшості випадків означає тільки те, що травна система працює.

Запишіться до гастроентеролога, якщо зміни в дієті не допомагають або з'явилися симптоми: