Газы в организме – это нормально и естественно. О них принято шутить, или молчать. Несмотря на это, у каждого из нас выходит 500-1500 мл газа каждый день (это 10-20 пуков).

Почему возникают газы

Бактерии. Некоторые продукты содержат клетчатку, крахмал и другие сложные углеводы – мы не можем их переварить сами, зато могут бактерии, которые населяют кишечник. Газы – побочный продукт их работы, пишет uptodate.

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Воздух. Другая причина газов в кишечнике – заглатывание воздуха, когда мы быстро едим, пьем или разговариваем во время приема пищи.

Ферменты. Иногда в тонкой кишке пища не всасывается как следует – не хватает ферментов, которые это делают. Если не хватает лактазы, фермента для расщепления молочного сахара, или есть непереносимость глютена, принятие соответствующих продуктов может увеличить выработку газов.

Запоры. Метеоризм, то есть избыток газов, может появляться при запорах, когда пищевые отходы в толстой кишке начинают бродить.

Как уменьшить количество газов

Если кажется, что газов стало слишком много, можно пересмотреть диету и привычки.

Сократить употребление продуктов с высоким содержанием клетчатки: фасоль, горох, чечевица, цельнозерновые, брокколи, цветная капуста, груши. Следует помнить, что хоть клетчатка вызывает газообразование, она необходима для продуктивной работы желудочно-кишечного тракта и регулирования уровня сахара и холестерина в крови, поэтому совсем отказываться от нее нельзя. Можно сделать перерыв.

Уменьшить употребление пива и газированной воды – это дополнительные газы к нашим газам.

Уменьшить количество жареной и жирной пищи – она ​​задерживает выход газов, и они накапливаются.

Исключить молочные продукты или покупать безлактозные аналоги, если газов много после молока.

Изменить пищевые привычки, чтобы не заглатывать лишний воздух. Есть медленнее и без разговоров, не пить через соломинку, реже жевать жвачку и сосать карамельки.

Отказаться от сахарозаменителей: сорбит, манит, ксилит могут вызвать избыток газа.

Подкрутить зубные протезы – плохо подогнанные протезы могут заставить глотать лишний воздух при еде и питье.

Альфа-галактозидазу, симетикон и активированный уголь тоже часто рекомендуют для снижения избытка газов. Однако эти средства не всегда демонстрируют свою эффективность, поэтому не рекомендуются для применения.

Когда обращаться к врачу

Выпуск газов – это естественный процесс, который в большинстве случаев означает только то, что пищеварительная система работает.

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