Відомо, що помірні фізичні навантаження сприятливо впливають на загальне самопочуття, нормалізацію артеріального тиску, та, крім того, можуть покращити якість життя у пацієнтів із деменцією.

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Нове дослідження фізичної активності

Нове дослідження на чолі з Шио Лян Ві включало дві групи добровольців: 249 осіб віком від 21 до 64 років та 240 осіб віком від 65 до 90 років, всі вони проживають у місті Ішунь у Сінгапурі. Учасники проходили тести для оцінки когнітивних функцій та ризику падінь, включаючи якнайшвидшого вставання зі стільця, згинання та розгинання колін.

Також добровольці заповнили анкети, в яких розповіли про свою щоденну фізичну активність та обсяги виконаних домашніх справ. Більшість регулярних домашніх справ виконували жінки.

Домашні справи покращують стан літніх людей

Після ретельної корекції результатів з урахуванням віку, статі та інших факторів стало зрозуміло, що рівень когнітивних функцій у людей похилого віку від 65 до 90 років покращується на 14%, якщо вони приділяють в середньому 131 хвилину на тиждень домашнім справам.

У групі учасників віком від 21 до 64 років цей показник становив 8%. На думку авторів дослідження, нижчі показники серед молодих учасників швидше за все пов'язані з тим, що їхні вихідні дані вищі, ніж у старшій групі, та когнітивні функції знижуються повільніше.

Дослідження також виявило, що у людей похилого віку, які виконують легкі та невимушені домашні справи без серйозного фізичного навантаження, когнітивні здібності та пам'ять покращуються на 5%. Найвищі результати помічені у добровольців, які приділяють цим заняттям у середньому 902 хвилини на тиждень. Крім того, їхня фізична активність також виявилася кращою порівняно з тими, хто витрачає на домашні справи менше часу, і ризик падінь був значно нижчим.

Вчені підкреслюють, що робота по дому є цілеспрямованою діяльністю, якою займаються багато людей похилого віку. Незалежно від рівня іншої фізичної активності ці домашні турботи пов'язані з поліпшенням пам'яті та ефективною профілактикою падінь.