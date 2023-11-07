Види двомовності

Залежно від того, коли вивчається мова, розрізняють дві форми: ранню (або одночасну) двомовність, що набувається в ранньому дитинстві, і послідовна двомовність, коли друга мова вводиться в пізнішому віці.

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Дослідження ранньої двомовності, до 4 – 6 років, фокусуються на структурному і постійному впливі, який це двомовність надає мозку, що розвивається. У ці ранні роки, відомі як "критичний період", мозок відкидає чи "обрізає" величезну кількість нейронів. Це відбувається при виникненні багатьох нових зв'язків та ланцюгів.

Дослідження послідовної двомовності розглядають різні періоди. Зокрема, існує три різні етапи: до 12 – 15 років, від 16 до 30 та від 31 до 60 років.

Як двомовність впливає на мозок

Попередні дослідження показували, що двомовні люди мають кращі когнітивні здібності. Бути двомовним означає мати справу з ширшим спектром можливостей з погляду мови та культури. Залежно від здібностей та досвіду це може як вимагати, так і надати значніші когнітивні ресурси.

Нещодавно опубліковане дослідження, в якому порівнюються 746 учасників, вивчили взаємозв'язок між двомовністю та старінням. Результати показують, як щоденне використання двомовності (будь-якого типу), приносить користь.

Зокрема, дослідження показало, що послідовна двомовність впливає на підтримку когнітивних функцій, особливо щодо навчання, загальної пам'яті, робочої пам'яті, виконавчих функцій та мовної компетентності.

На структурному рівні у двомовних людей обʼєм сірої речовини більший, ніж у одномовних. Це справедливо як для білінгвів молодшого, так і для середнього віку.