Добре відомо, що деякі люди генетично схильні до коротшого життя. Також добре відомо, що спосіб життя, зокрема куріння, споживання алкоголю, дієта та фізична активність, можуть вплинути на довголіття.

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Нове дослідження довголіття

Однак до цього часу не було проведено досліджень, щоб зрозуміти, наскільки здоровий спосіб життя може компенсувати генетику. Результати декількох довгострокових досліджень свідчать, що здоровий спосіб життя може нівелювати вплив генів.

Дослідження охопило 353 742 людини з UK Biobank і показало, що ті, у кого високий генетичний ризик короткого життя, мають на 21% вищий ризик ранньої смерті у порівнянні з тими, у кого низький генетичний ризик, незалежно від їхнього способу життя.

Здоровий спосіб життя може на 5 років продовжити життя

Тим часом люди з нездоровим способом життя мають на 78% вищий ризик ранньої смерті, незалежно від їхнього генетичного ризику. Дослідження також додало, що наявність нездорового способу життя та генів підвищеного ризику передчасної смерті більш ніж подвоює ризик ранньої смерті у порівнянні з людьми з кращими генами та здоровим способом життя.

Проте дослідники виявили, що люди можуть впливати на це. Генетичний ризик передчасної смерті може бути компенсований здоровим способом життя приблизно на 62%.

Учасники з високим генетичним ризиком можуть продовжити свою очікувану тривалість життя приблизно на 5,22 року, якщо це почнуть у віці 40 років дотримуватись здорового способу життя,

– зазначили вчені.

Серед необхідних для цього факторів дослідники назвали відмову від куріння, регулярну фізичну активність, адекватну тривалість сну та здорове харчування.