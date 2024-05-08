Хорошо известно, что некоторые люди генетически склонны к более короткой жизни. Также хорошо известно, что образ жизни, в частности курение, потребление алкоголя, диета и физическая активность, могут повлиять на долголетие.

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Новое исследование долголетия

Однако до сих пор не было проведено исследований, чтобы понять, насколько здоровый образ жизни может компенсировать генетику. Результаты нескольких долгосрочных исследований свидетельствуют, что здоровый образ жизни может нивелировать влияние генов.

Исследование охватило 353 742 человека из UK Biobank и показало, что те, у кого высокий генетический риск короткой жизни, имеют на 21% выше риск ранней смерти по сравнению с теми, у кого низкий генетический риск, независимо от их образа жизни.

Здоровый образ жизни может на 5 лет продлить жизнь

Между тем люди с нездоровым образом жизни имеют на 78% выше риск ранней смерти, независимо от их генетического риска. Исследование также добавило, что наличие нездорового образа жизни и генов повышенного риска преждевременной смерти более чем удваивает риск ранней смерти по сравнению с людьми с лучшими генами и здоровым образом жизни.

Однако исследователи обнаружили, что люди могут влиять на это. Генетический риск преждевременной смерти может быть компенсирован здоровым образом жизни примерно на 62%.

Участники с высоким генетическим риском могут продлить свою ожидаемую продолжительность жизни примерно на 5,22 года, если это начнут в возрасте 40 лет придерживаться здорового образа жизни,

– отметили ученые.

Среди необходимых для этого факторов исследователи назвали отказ от курения, регулярную физическую активность, адекватную продолжительность сна и здоровое питание.