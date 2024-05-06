Об этом свидетельствуют данные Евростата. Рассказываем подробнее, где живут дольше, а где продолжительность жизни самая короткая.

Смотрите также Хочешь жить дольше – ешь меньше: неожиданное открытие ученых

Заметьте. Статистика достаточно неравномерная – в одних странах показатель продолжительности жизни не дотягивает до среднего по ЕС, а в других – существенно выше.

Статистика продолжительности жизни в странах ЕС

В 15 странах ожидаемая продолжительность жизни превысила средний показатель по ЕС, причем самый высокий показатель зафиксирован в Испании (84 года), Италии (83,8 года) и на Мальте (83,6 года).

А в трех странах ЕС показатель продолжительности оказался ниже среднестатистического. Так, в Болгарии он составляет 75,8 года, в Латвии – 75,9 года, в Румынии – 76,6 года.

Как повлияла на статистику пандемия

По сравнению с допандемическим уровнем в 2019 году, в 18 странах ЕС продолжительность жизни в 2023 году выросла, тогда как в двух странах она осталась стабильной, а в шести – снизилась.

Самое стремительное снижение показателей зафиксировали в Австрии и Финляндии – на уровне 0,4 года, за ними следуют Эстония и Нидерланды – 0,2 года.

Справка. Данные за 2023-й базируются на недельных отчетах о смертности, полученных 30 апреля 2024 года.