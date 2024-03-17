Шкіра – найбільший орган нашого тіла. Правильне харчування, регулярні фізичні вправи, достатній сон та уникнення стресу – все це сприяє здоровому кольору обличчя.

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Здоровий спосіб життя

Завдяки збалансованому харчуванню ми отримуємо вітаміни та мінерали, необхідні для здорового кольору шкіри. Варто зробити акцент на овочі, фрукти, бобові, горіхи на нежирне мʼясо.

Гідратація – ще один ключ до здорової шкіри. Протягом дня важливо пити воду, це допомагає захистити шкіру від сухості. Пити потрібно стільки, скільки хочеться, як виникає спрага.

Сон та відсутність стресу мають великий вплив на загальне здоров'я, зокрема, й на здоров'я шкіри. Коли ви спите, ваше тіло і шкіра переходять у режим відновлення. Тіло виробляє більше білків (складають основу клітин шкіри), що допомагає відновлюватись.

Косметика

Маски та креми для обличчя – теж чудовий спосіб догляду за шкірою. Вони не тільки допомагають зволожувати її, але й забезпечують додатковими вітамінами та мінералами.

Рідше бути на сонці також важливо для підтримки здорового кольору обличчя. Не забувайте користуватися засобами із SPF-захистом щоразу, коли виходите на вулицю, навіть у похмуру погоду. Якщо опинилися під прямими сонячними променями, краще нанести сонцезахисний крем широкого спектра дії з SPF 30.

Намагайтеся носити закритий одяг і крислатий капелюх в сонячні дні. Все це необхідно, щоб захистити себе від ультрафіолетових променів, які знижують рівень колагену у шарах епідермісу, викликаючи передчасне старіння. Це призводить до появи зморшок та пігментних плям. Також ультрафіолетові промені можуть стати причиною розвитку раку шкіри.

М'яке відлущування допоможе зберегти здоровий вигляд шкіри. Не використовуйте грубі скраби з великими частинками. Підберіть засоби та метод відлущування для свого типу шкіри. Наприклад, для чутливої, сухої чи схильної до акне підійдуть м'які пілінги.

Не тріть шкіру із зусиллям незалежно від її типу. Наносьте засіб круговими рухами, змивайте теплою водою, потім промочуйте шкіру рушником. Не вилузуйте шкіру, якщо на ній є рани, порізи або запалення.