Кожа – самый большой орган нашего тела. Правильное питание, регулярные физические упражнения, достаточный сон и избежание стресса – все это способствует здоровому цвету лица.

Также на тему Как избавиться от морщин: перечень эффективных способов

Здоровый образ жизни

Благодаря сбалансированному питанию мы получаем витамины и минералы, необходимые для здорового цвета кожи. Стоит сделать акцент на овощи, фрукты, бобовые, орехи на нежирное мясо.

Гидратация – еще один ключ к здоровой коже. В течение дня важно пить воду, это помогает защитить кожу от сухости. Пить нужно столько, сколько хочется, как возникает жажда.

Сон и отсутствие стресса имеют большое влияние на общее здоровье, включая здоровье кожи. Когда вы спите, ваше тело и кожа переходят в режим восстановления. Тело производит больше белков (составляют основу клеток кожи), что помогает восстанавливаться.

Косметика

Маски и кремы для лица – тоже отличный способ ухода за кожей. Они не только помогают увлажнять ее, но и обеспечивают дополнительными витаминами и минералами.

Реже быть на солнце также важно для поддержания здорового цвета лица. Не забывайте пользоваться средствами с SPF-защитой каждый раз, когда выходите на улицу, даже в пасмурную погоду. Если оказались под прямыми солнечными лучами, лучше нанести солнцезащитный крем широкого спектра действия с SPF 30.

Старайтесь носить закрытую одежду и широкополую шляпу в солнечные дни. Все это необходимо, чтобы защитить себя от ультрафиолетовых лучей, которые снижают уровень коллагена в слоях эпидермиса, вызывая преждевременное старение. Это приводит к появлению морщин и пигментных пятен. Также ультрафиолетовые лучи могут стать причиной развития рака кожи.

Мягкое отшелушивание поможет сохранить здоровый вид кожи. Не используйте грубые скрабы с крупными частицами. Подберите средства и метод отшелушивания для своего типа кожи. Например, для чувствительной, сухой или склонной к акне подойдут мягкие пилинги.

Не трите кожу с усилием независимо от ее типа. Наносите средство круговыми движениями, смывайте теплой водой, затем промокайте кожу полотенцем. Не вылущивайте кожу, если на ней есть раны, порезы или воспаления.