Чому з'являються зморшки

Зморшки з'являються, коли шкіра втрачає еластичність і це нормальне явище з віком. У молодості шкіра добре розтягується та утримує вологу, тому що її середній шар, дерма містить волокна еластину та білок колаген.

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З часом дерма їх втрачає, тому шкіра стає тоншою та виникають проблеми з браком вологи в епідермісі. Жир у підшкірному шарі також починає зникати, епідерміс провисає та утворюються зморшки.

Зморшки з'являються через вік, ультрафіолетове випромінювання, куріння, міміку. Рухи м'язів обличчя призводять до появи тонких ліній та зморшок. З віком вони стають постійними рисами обличчя.

Як позбутися зморшок

Все лікування зморшок – це косметологічні процедури, і їх має призначати лікар-дерматолог. Є кілька груп процедур:

Параліч поверхневих м'язів обличчя – це ботокс та все, що на нього схоже. Ботулотоксин блокує нервові сигнали, що змушують м'язи скорочуватися. М'яз розслаблюється і завмирає, а самі зморшки внаслідок цього згладжуються. Ефект триває близько 3 – 6 місяців. Після цього м'язи знову починають рухатися і зморшки повертаються.

– це ботокс та все, що на нього схоже. Ботулотоксин блокує нервові сигнали, що змушують м'язи скорочуватися. М'яз розслаблюється і завмирає, а самі зморшки внаслідок цього згладжуються. Ефект триває близько 3 – 6 місяців. Після цього м'язи знову починають рухатися і зморшки повертаються. Заповнення заглиблень. Наприклад, вводять гіалуронову кислоту, колаген, гідроксиапатит кальцію або полімолочну кислоту в глибокі порожнини зморшок, щоб розгладити їх зсередини.

Наприклад, вводять гіалуронову кислоту, колаген, гідроксиапатит кальцію або полімолочну кислоту в глибокі порожнини зморшок, щоб розгладити їх зсередини. Зміна рівня колагену за допомогою процедур – лазера, хімічного пілінгу, які вбивають змертвілі клітини та стимулюють вироблення колагену, щоб усунути дрібні зморшки.

– лазера, хімічного пілінгу, які вбивають змертвілі клітини та стимулюють вироблення колагену, щоб усунути дрібні зморшки. Хірургічне видалення зайвої шкіри.

Що робити, щоб зморшок було менше

Усі поради дерматологів зводяться до того, щоб зморшки не з'явилися. Тобто якщо у вас їх поки що немає або мало, допоможе ось це: