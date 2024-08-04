Усього їх наразі понад 30. Мова і про віруси грипу типу А,і лихоманку денге та мавпячу віспу. Детальніше розповідаємо далі.

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ВООЗ визначала пріоритетні патогени за їхньою здатністю викликати надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоров'я – пандемію. Оцінювали рівень заразності та патогенності, а також обмеженість до вакцин і лікування.

Учені складали список близько 2 років, було проаналізовано понад 1,6 тисячі види патогенів – переважно вірусів і бактерій.

Які віруси та бактерії у списку

Зокрема, серед пріоритетних патогенів – група коронавірусів, до якої входить SARS-CoV-2, що став причиною пандемії COVID-19 у всьому світі.

До списку увійшли мербековіруси, до яких належить вірус MERS-CoV, який викликає близькосхідний респіраторний синдром.

Серед інших патогенів – вірус мавпячої віспи, який спричинив глобальний спалах віспи у 2022 році. Та 6 вірусів грипу А, зокрема підтип H5, який спричинив спалах серед великої рогатої худоби в США.

Щодо бактерій, то у пріоритеті вивчення опинились бактерії, які викликають холеру, чуму, дизентерію, діарею і пневмонію.

До списку додали два віруси гризунів, які перекинулися на людей. Та залишили вірус Ніна, який переносять кажани.