Всего их сейчас более 30. Речь и о вирусах гриппа типа А,и лихорадке денге и обезьяньей оспе. Подробнее рассказываем дальше.

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ВОЗ определяла приоритетные патогены по их способности вызвать чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения – пандемию. Оценивали уровень заразности и патогенности, а также ограниченность к вакцинам и лечению.

Ученые составляли список около 2 лет, было проанализировано более 1,6 тысячи виды патогенов – преимущественно вирусов и бактерий.

Какие вирусы и бактерии в списке

В частности, среди приоритетных патогенов – группа коронавирусов, в которую входит SARS-CoV-2, ставший причиной пандемии COVID-19 во всем мире.

В список вошли мербековирусы, к которым относится вирус MERS-CoV, который вызывает ближневосточный респираторный синдром.

Среди других патогенов – вирус обезьяньей оспы, который вызвал глобальную вспышку оспы в 2022 году. И 6 вирусов гриппа А, в частности подтип H5, который вызвал вспышку среди крупного рогатого скота в США.

Что касается бактерий, то в приоритете изучения оказались бактерии, которые вызывают холеру, чуму, дизентерию, диарею и пневмонию.

В список добавили два вируса грызунов, которые перекинулись на людей. И оставили вирус Нина, переносимый летучими мышами.