Количество смертей от туберкулеза вдвое превышает случаи смертности из-за ВИЧ, и в организации считают, что туберкулез снова стал основной причиной смертности среди инфекционных заболеваний, говорится в отчете ВОЗ.

Также на тему Нашли еще одну причину болезненных месячных

Самая смертоносная инфекция

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус отметил: "Возмутительно, что туберкулез убивает и заражает столько людей, ведь у нас уже есть средства для его профилактики, выявления и лечения".

В то же время ВОЗ отмечает, что общая смертность от туберкулеза в мире снижается, а количество новых случаев стабилизируется. Однако из 400 тысяч человек, страдающих резистентными к антибиотикам формами заболевания, менее половины получили надлежащее лечение.

Ранее COVID-19 считался самым смертоносным инфекционным заболеванием из-за глобальной пандемии. По информации ВОЗ, туберкулез преимущественно поражает население Юго-Восточной Азии, Африки и западной части Тихого океана, больше половины всех случаев заражения приходится на Индию, Индонезию, Китай, Филиппины и Пакистан.

Что известно о туберкулезе

Туберкулез – это инфекционное заболевание, вызванное микобактерией туберкулеза (МБТ), известной также как палочка Коха. Существует также мультирезистентный туберкулез, не поддающийся лечению самыми эффективными противотуберкулезными препаратами.

Заражение происходит при вдыхании капель, содержащих МБТ, которые выделяются больными активной формой туберкулеза во время кашля, чихания или разговора. Преимущественно заболевание поражает дыхательные органы.

Согласно данным ЦОЗ, основными симптомами туберкулеза являются: