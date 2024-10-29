Ученые из Китайского медицинского университета в Тайване провели исследование, проанализировав данные о здоровье 296 тысяч женщин в возрасте от 16 до 55 лет, пишет Frontiersin. В исследование были включены только те участницы, у которых до 2000 года не была диагностирована дисменорея.

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Новое исследование женского здоровья

Для оценки долгосрочного влияния загрязненного воздуха на эту патологию была использована информация из Тайваньской базы данных мониторинга качества воздуха, сосредоточена на концентрациях оксида азота, диоксида азота, оксида углерода и частиц размером более 2,5 микрометров.

Результаты показали, что в период с 2000 по 2013 год 4,2% участниц впервые обратились с жалобами на болезненные менструации. Самый высокий риск этого расстройства наблюдался у женщин и девушек с низким уровнем дохода, которые проживали в урбанизированных районах.

Грязный воздух влияет на месячные

Особое внимание привлекло открытие, что вероятность развития дисменореи для женщин из мест с сильным загрязнением воздуха возрастала в 16,7 – 33,1 раза по сравнению с теми, кто жил в менее загрязненных зонах. Повышение уровня всех вредных химических веществ способствовало росту этого риска, однако наибольшее влияние имело длительное воздействие крупных загрязняющих частиц.

Хотя точный механизм этого влияния пока не установлен, предполагается, что одной из причин может быть длительный эмоциональный стресс, который переживают женщины в экологически опасных районах. Ученые подчеркивают необходимость государственной стратегии по снижению выбросов в атмосферу, поскольку они существенно влияют на здоровье населения.